2019/06/10 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار الذهب من ذروة 14 شهرا يوم الاثنين بعد أن تسبب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تفادي حرب تجارية في تقلص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يتراجع من ذروة 14 شهرا ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يتراجع من ذروة 14 شهرا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).