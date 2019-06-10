الحاج: مخاوف سياسية وراء عدم احالة الجرائم الاميركية الى القضاء

2019/06/10 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى المحلل السياسي كاظم الحاج، الاثنين، ان هناك مخاوف سياسية من قبل بعض ساسة العراق تقف عائقا امام احالة جرائم القوات الاميركية في العراق الى المحاكم المحلية والدولية.وقال الحاج في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ القوات الاميركية ورغم ارتكابها العديد من الجرائم منذ دخولها الى العراق والى يومنا هذا لم تواجه اي دعوى […]

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