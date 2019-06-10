2019/06/10 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أدلى السفير الاميركي الجديد في العراق ماثيو تولر، الاثنين 10 حزيران 2019، بأول تصريح رسمي بعد تقد...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السفير الاميركي الجديد ببغداد يدلي بأول تصريح رسمي: العراق اكثر شركائنا اهمية وهذا ما سنلتزم به) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السفير الاميركي الجديد ببغداد يدلي بأول تصريح رسمي: العراق اكثر شركائنا اهمية وهذا ما سنلتزم به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).