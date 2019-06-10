2019/06/10 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، عن تسجيل هزة ارضية جنوب غرب الكوت.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “مراصدها سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم تبعد 4 كم جنوب غرب الكوت/ محافظة واسط”.واضافت ان “الهزة قد بلغت قوتها 3,4 درجات حسب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكوت تتعرض لهزة أرضية وكالة خطوة برس.

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