“بالصور”.. اغلاق وتغريم ٢٩ محل مخالف للشروط الصحية في بغداد

2019/06/10 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت مديرية صحة بغداد الكرخ ،اليوم الاثنين، عن قيام شعب الرقابة في قطاعات الرعاية الصحية الأولية التابعة للدائرة بغلق وتغريم ٢٩ محل قبل وأثناء فترة العيد من مختلف الأصناف ( مطاعم افران محلات لبيع المياه Ro جزارة حلاقة معامل متجاوزة ).وذلك استنادا الى المادة ٩٦ من قانون الصحة العامة٨٩ لسنة ١٩٨١ […]

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