هبوط اضطراري لطائرة عراقية في مطار بغداد لهذا السبب

2019/06/10 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نفذت طائرة مسافرين عراقية عملية هبوط اضطراري في مطار بغداد بعد اعتداء مسافرين باكستانيين على الطاقم.وقال مصدر امني في تصريح صحفي، ان “طائرة مسافرين عراقية هبطت اضطراريا في مطار بغداد عقب اعتداء مسافرين باكستانيين على الطاقم ومحاولة اقتحام كابينة الطيار”.واضاف المصدر، ان “هناك أنباء عن وقوع اصابات”، دون ان يذكر […]

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