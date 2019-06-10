2019/06/10 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بابل

لقي ثلاثة طالبات مصرعهن واصابة سبع أخريات جراء حادث سير مروع على طريق ديوانية – بابل.

وقال مصدر امني رفض الكشف عن اسمه

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