حملة مداهمات واعتقالات تنفذها قوات الاحتلال بالضفة الغربية

2019/06/10 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا، خلال

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