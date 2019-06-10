وزير الخارجية التركي ووفد إيراني يصلان الى أربيل

2019/06/10 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأ العديد من المسؤولين بالتوافد إلى مطار أربيل الدولي، صباح اليوم الإثنين، لحضور مراسم أداء رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، القسم القانوني.

ووصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، والوفد الإيراني إلى مطار أربيل حيث كان في بارزاني.وفي 28ايار الماضي انتخب برلمان كردستان، نيجيرفان بارزاني، رئيساً للإقليم، بعد 18 عاماً من شغله منصب رئيس الوزراء، وسيؤدي القسم القانوني، في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم في قاعة سعد عبدالله بأربيل بحضور واسع من داخل وخارج إقليم كردستان والعراق بالإضافة إلى ممثلي دول العالم.انتهى

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