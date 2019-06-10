الكربولي يدعم جهود الحكومة لاستعادة املاك الدولة ويؤكد: عقارات الدولة ليست املاكاً خاصة للمسؤولين

2019/06/10 | 10:10

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بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الاثنين، دعمه جهود الحكومة لاستعادة املاك الدولة، مؤكداً في الوق...

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