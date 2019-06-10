امانة بغداد: نعمل على افراز اراضي “ابو دشير الثانية” وايصال الخدمات اليها

2019/06/10 | 10:10

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن تحركها لافراز اراضي منطقة ابو دشير الثانية مقاطعة ( 2 و3 على 10) والاراض...

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