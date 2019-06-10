وصول رئيس اركان الجيش وقائد القوات البرية الى ديالى

2019/06/10 | 10:10

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بغداد:سومر نيوز

وصل رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي، وقائد عمليات تطهير الجزيرة الفريق الركن يار الله، وقائد القوات البر...

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