العراق يسجل درجات حرارة عالية تلامس الـ 50 مْ

2019/06/10 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي ، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيئة , أن ” طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً مع قطع من الغيوم في الوسط والجنوب، وصحو الى غائم جزئياً في الشمال وتسجل درجة الحرارة العظمى في بغداد 48 مْ والبصرة 50 مْ “.وأضاف , أن “طقس الأربعاء المقبل …

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