2019/06/10 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد ‏عمار الحكيم يصل إلى اربيل للمشاركة في مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان.ويستعد بارزاني اليوم لأداء اليمين كرئيس لاقليم كردستان.وتم تزيين الشوارع المؤدية من مطار أربيل الدولي إلى قاعة سعد عبدالله بعلمي اقليم كردستان والعراق.وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حسن جهاد، إن رئيسي الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد عمار الحكيم يصل الى أربيل لحضور مراسم تنصيب بارزاني رئيساً للإقليم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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