تويتر تعيد صياغة قوانينها للتسهيل على المستخدمين

2019/06/10 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أطلقت “تويتر” نسخة جديدة من قوانينها الخاصة بطريقة الاستخدام والخصوصية لتتناسب بشكل أكبر مع طبيعة المستخدمين، حيث إنها اختصرت تلك القوانين في جمل واضحة صغيرة بدلًا من تلك الطويلة والتي يصعب معرفة تفاصيلها بسهولة.وذكرت تويتر عبارة انه ” نحو 600 كلمة بدلًا من 500 كما قامت بصياغة كل بند منها بنحو 280 حرف […]

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