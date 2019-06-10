تعرف على درجات الحرارة للايام الاربعة المقبلة

2019/06/10 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيأة تلقت “كلكامش برس” نسخة منه ان “طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً مع قطع من الغيوم في الوسط والجنوب، وصحو الى غائم جزئياً في الشمال وتسجل درجة الحرارة العظمى في بغداد 48 مْ والبصرة 50 مْ […]

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