2019/06/10 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طقس الأيام الأربعة المقبلة والحرارة تلامس الـ 50 مْ

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام

الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيأة ان "طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً مع قطع من

الغيوم في الوسط والجنوب، وصحو الى غائم جزئياً في الشمال وتسجل

درجة الحرارة العظمى في بغداد 48 مْ والبصرة 50 مْ ".وأضاف، ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في

المناطق كافة والحرارة تنخفض في الوسط والشمال بضع درجات".وأشار البيان الى ان "طقس الخميس سيكون صحواً في الوسط والشمال ولا

تغير في الحرارة وصحوا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض بضع

درجات".أما طقس الجمعة المقبلة سيكون "صحواً في الوسط ولا تغير في الحرارة،

وفي الشمال والجنوب صحواً مع قطع من الغيوم مع ارتفاع قليل بدرجات

الحرارة".

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