2019/06/10 | 10:16

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القدو يحذر من مشروع أميركي لتقسيم البلاد إلى دويلات متناحرة

حذر النائب عن تحالف البناء حنين قدو، من مشروع اميركي لتقسيم البلاد

الى دويلات متناحرة من خلال تسليح بعض مكونات الشعب والعشائر في نينوى

والمدن الغربية. وقال قدو في تصريح إن الدولة العراقية اقوى مما كانت عليه في السابق،

وهي ليست بحاجة الى تسليح العشائر خارج اطار الدولة، وادخال البلاد في

فوضى السلاح .



واضاف ان ما يحتاجه البلد هو تسليح القوات الامنية

بالمعدات والاسلحة المتطورة، وتطوير تشكيلاته، وزج ابناء المدن

المذكورة ضمن صفوفه. وتساءل القدو عن، "الغاية التي تقف وراء الدعوات المتكررة من قبل بعض

الشخصيات للتحالف الدولي واميركا لتسليح بعض العشائر، مرجحا ان يكون

وراء الامر مشروع خبيث لتقسيم البلاد".

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