2019/06/10 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتهاء مهلة الستين يوما التي منحتها بلاده للأوروبيين بشأن الاتفاق النووي.

وقال ظريف في تصريح، إن انتهاء المهلة دون نتائج يعني إجراءات نووية جديدة في إطار الاتفاق النووي، مبينا أن الأوروبيين ليسوا في موقع يأهلهم لتوجيه انتقادات لإيران خارج إطار الاتفاق النووي.

واشار ظريف الى أن مهلة الستين يوما غير مطروحة للنقاش وطبيعة المواقف الإيرانية المقبلة مرتبطة بسلوك الأوروبيين، داعيا الدول الأوروبية الى العمل بجدية للحفظ على الاتفاق النووي، وإعادة العلاقات الاقتصادية مع إيران إلى طبيعتها.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإيراني: انتهاء مهلة الـ60 يوما دون نتائج يعني إجراءات نووية جديدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإيراني: انتهاء مهلة الـ60 يوما دون نتائج يعني إجراءات نووية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).