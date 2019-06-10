2019/06/10 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو حزب الدعوة الإسلامية طالب الدراجي، الاثنين، أن الأمين العام للحزب نوري المالكي سيكون مستعدا للمثول أمام المحكمة لو تمّ استدعاؤه، مشيرا إلى أنه لغاية الآن لم تصدر حتى مذكرة استقدام بحقه.وقال الدراجي في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “دعوات محاكمة المالكي تقف وراءها جهات خارجية أبرزها التحالف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالدعوة: المالكي مستعد للمثول أمام المحكمة بقضية سقوط الموصل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالدعوة: المالكي مستعد للمثول أمام المحكمة بقضية سقوط الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).