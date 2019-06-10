آبل تقترب من الاستحواذ على شركة مطورة لتقنيات القيادة الذاتية

2019/06/10 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..تسعى آبل لتطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة، لكنها بالرغم من العمل الدؤوب لسنوات لم تصل إلى المستوى الذي تسعى إليه لجعل الأمر أقرب للحقيقة.وتحاول في كل مرة الاستفادة من أي فرصة في هذا المجال، لذلك ستقوم باستحواذ جديد وهذه المرة على شركة Drive.ai الناشئة.وذكرت تقارير عالمية، إن ” آبل تقترب من الاستحواذ […]

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