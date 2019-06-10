هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب وسط العراق

2019/06/10 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجلت الهيئة العامة للأنواء الجوية – قسم الرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 3.4 درجات ضربت مناطق جنوب غرب الكوت.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، عامر الجابري، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم الاثنين الموافق 10/6/2019 في الساعة 2،30 دقيقة للتوقيت المحلي تبعد 4 كم جنوب غرب الكوت/ محافظة واسط”.

وأضاف الجابري، أن “قوتها بلغت 3.4 درجات حسب مقياس رختر وشعر بها المواطنون في مركز المحافظة شعور خفيف”.

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