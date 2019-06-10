الرافدين يحدد 19 نوع من القروض ويدعو المواطنين والموظفين لزيارة فروعه

2019/06/10 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحدد مصرف الرافدين، الاثنين، أنواع القروض المتوفرة في فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وقال المصرف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “بإمكان المواطنين والموظفين الحصول على هذه القروض ومراجعة اقرب فرع للمصرف للاطلاع على التعليمات الخاصة بكل قرض والتقديم على القرض الذي يتناسب وفقا للشروط والضوابط”.

وأشار الى ان “القروض المتوفرة لدى المصرف هي:1- قروض المشاريع الصغيرة2- القروض التجارية والسياحية3- قروض القضاة4- قروض الوحدات السكنية الاستثمارية5- قروض مجمع بسماية السكني6- قروض التمويل والبحوث العلمية للطلبة والاساتذة7- قروض تشغيلية لاصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الاهلية8-قروض تشغيلية لاصحاب الفنادق السياحية9- قروض السيارات10-قروض الاطباء والصيادلة والاطباء البيطريين11-قروض اسكان المواطنين في المناطق المحررة12-قروض اسكان المواطنين ( 50 ) مليون لمساحة لاتقل عن ( 200 ) م13- سلف المتقاعدين14- سلف الموظفين الموطنة رواتبهم ( ماستر كارد )15-تسهيلات مصرفية16-قروض المشاريع الانتاجية18-قروض اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية19-قروض الطاقات المتجددة ( الطاقة الشمسية ).

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