ايران اکتشاف آثار تاريخية تعود للألفية الخامسة قبل الميلاد

2019/06/10 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لدائرة التراث الثقافي في محافظة لرستان، جنوب غرب ايران، امين قاسمي، اليوم الاثنين، عن اکتشاف آثار تاريخية تعود الى الالفيتين الرابعة والخامسة قبل الميلاد في منطقة ازنا.وقال قاسمي في تصريح صحفي إن “هذه الآثار تم اكتشافها اثناء القيام بعمليات اعمارية في حي كيوان بالمدينة لذلك تم تعليقها على الفور”.واضاف أنه

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