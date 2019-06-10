2019/06/10 | 10:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس اعلنت الخطوط الجوية العراقية، الاثنين، عن القبض على مسافرين باكستانيين اعتديا على طاقم طائرة عراقية. وذكرت الخطوط في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “طائرة الخطوط الجوية العراقية (رحلة بغداد- كراتشي) عادت الى صالة مطار بغداد قبل الاقلاع بسبب اعتداء مجموعة من المسافرين الباكستانيين على افراد الطاقم و محاولتهم اقتحام قمرة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكستانيان يعتديان على طاقم طائرة للخطوط العراقية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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