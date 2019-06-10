2019/06/10 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت الخطوط الجوية العراقية، الاثنين، عن القبض على مسافرين باكستانيين اعتديا على طاقم ‏طائرة عراقية.‏ وذكرت الخطوط في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “طائرة الخطوط الجوية العراقية ‏‏(رحلة بغداد- كراتشي) عادت الى صالة مطار بغداد قبل الاقلاع بسبب اعتداء مجموعة من ‏المسافرين الباكستانيين على افراد الطاقم و محاولتهم اقتحام قمرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باكستانيان يعتديان على طاقم طائرة للخطوط العراقية‏ وكالة خطوة برس.

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