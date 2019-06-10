عشائر مدينة الصدر تحذر من استئجار الشيوخ لفض النزاعات العشائرية

2019/06/10 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حذر مجلس وشيوخ عشائر مدينة الصدر، من تنامي ظاهرة "استئجار الشيوخ" لفض النزاعات العشائرية.

وقال عضو المجلس الشيخ صدام زامل في بيان، تلقت

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