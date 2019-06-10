محامون سوريون يرفضون إنشاء محكمة دولية بالعراق للقصاص من

2019/06/10 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اقترحت بعض من الدول الأوربية إنشاء محكمة دولية في العراق، لمحاكمة مرتزقة داعش المتواجدون في قبضة قوات سوريا الديمقراطية.

وقد أعلنت وزيرة

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