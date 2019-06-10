2019/06/10 | 10:39

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جدول المباريات المؤهلة ليورو 2020 لكرة القدم والقنوات الناقلة لها

متابعة/...يشهد اليوم الإثنين مجموعة كبيرة من المباريات المهمة سواء على صعيد كرة القدم للرجال أو كرة القدم النسائية.

وسنكون اليوم على موعد مع سلسلة من المباريات لحساب التصفيات المؤهلة ليورو 2020، حيث تلعب التشيك ضد الجبل الأسود، ويلعب المنتخب الإسباني ضد نظيره السويدي، وتحل ليتوانيا ضيفة على صربيا، ويصطدم منتخب أوكرانيا بمنتخب لوكسمبرج.

كما تلعب الدانمارك ضد جورجيا، مقدونيا أمام النمسا ولاتفيا في مواجهة سلوفينيا، وغيرها من المباريات المهمة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وفي كأس العالم للسيدات، يلعب المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الياباني في مواجهة مرتقبة في مستهل منافسات اليوم، فيما تختتم السهرة بمواجهة بين كندا والكاميرون.

وتنافس الأرجنتين في المجموعة الرابعة رفقة اليابان، إنجلترا وإسكتلندا، في حين تقبع كندا في المجموعة الخامسة مع الكاميرون، نيوزيلندا وهولندا.

وإليكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة ..



الإثنين 10 / 6 / 2019 بتوقيت مكة المكرمة (جرينتش +3) على النحو التالي:

التصفيات المؤهلة ليورو 2020

التشيك ضد الجبل الأسود ..



الساعة 9:45 مساءً على بي إن سبورت

إسبانيا ضد السويد ..



الساعة 9:45 مساءً على بي إن سبورت

صربيا ضد ليتوانيا ..



الساعة 9:45 مساءً على بي إن سبورت

أوكرانيا ضد لوكسمبرج ..



الساعة 9:45 مساءً على بي إن سبورت

الدانمارك ضد جورجيا ..



الساعة 9:45 مساءً على بي إن سبورت

مقدونيا ضد النمسا ..



الساعة 9:45 مساءً على بي إن سبورت

جزر فاروه ضد النرويج ..



الساعة 9:45 مساءً على بي إن سبورت

مالطة ضد رومانيا ..



الساعة 9:45 مساءً على بي إن سبورت

إيرلندا ضد جبل طارق ..



الساعة 9:45 مساءً على بي إن سبورت

لاتفيا ضد سلوفينيا ..



الساعة 9:45 مساءً على بي إن سبورت

كأس العالم للسيدات

الأرجنتين ضد اليابان ..



الساعة 7:00 مساءً على بي إن سبورت

كندا ضد الكاميرون ..



الساعة 10:00 مساءً على بي إن سبورت

مباريات دولية ودية

ترينيداد وتوباجو ضد كندا ..



الساعة 9:00 مساءً على قنوات محلية.انتهى1

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