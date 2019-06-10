ماهر الشريف - على هامش -ورشة المنامة- -السلام الاقتصادي-: خلفياته، مضامينه وهدفه

2019/06/10 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماهر_الشريف على هامش "ورشة المنامة""السلام الاقتصادي": خلفياته، مضامينه وهدفهيبدو أن "ورشة المنامة" الاقتصادية، التي ستشهد الإعلان عن الشق الاقتصادي من خطة "السلام" التي أعدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستعقد في موعدها المحدد ما بين 25 و 26 حزيران/يونيو الجاري، بينما من المرجح أن يجري تأجيل طرح الشق السياسي لهذه الخطة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 19أيلول/سبتمبر القادم، ......

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