واسط تستنفر لحماية محطات وابراج الكهرباء بعد ورود معلومات باستهدافها

2019/06/10 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مجلس محافظة واسط, الاثنين, عن اعداد خطة امنية محكمة مع استنفار للاجهزة الامنية والاستخبارية لحماية المحطات المنتجة للطاقة الكهربائية خاصة محطة واسط, الغازية, عازيا ذلك الى ورود معلومات تفيد بنية الجماعات الإرهابية استهدافها.وقال نائب رئيس المجلس تركي الغنيماوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة واسط ومن خلال اجهزتها الامنية نجحت في حماية كافة […]

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