لمواجهة إيران… حشود قتالية أميركية مرتقبة في الشرق الأوسط

2019/06/10 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الاثنين، أن قائد #القوات_المركزية #الأميركية في #الشرق_الأوسط، #فرانك_ماكنزي، قد يوصي بعودة الوجود الأميركي #العسكري المكثف إلى المنطقة.وقال القائد ماكنزي، […]

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