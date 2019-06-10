تحالف النصر يدعو مجلس النواب الى الاسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي

2019/06/10 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو تحالف النصر ، النائب السابق صادق اللبان ” مجلس النواب الى الاسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي له مهام تسيطر على فساد جوانب مهمة في الحكومة”.وقال اللبان في تصريح لـه ان تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي يكسب ثقة الخريجين ، وسيسهم بالحصول على درجة وظيفية ، بمنهجية عادلة وينزع جميع الدرجات الوظيفية من […]

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