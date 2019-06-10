2019/06/10 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أفاد مسؤول عراقي رفيع، الاثنين، بأن قوات الحشد لشعبي أوقفت استخدام طائراته المسيرة بسبب إجراءات أميركية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد يوقف استخدام طائراته المسيرة بسبب إجراءات أميركية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد يوقف استخدام طائراته المسيرة بسبب إجراءات أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).