وزير الخارجية التركية يصل اربيل ورئيس اقليم كوردستان يستقبله

2019/06/10 | 10:42

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بغداد:سومر نيوز

وصل وفدان رفيعا المستوى من وزارتي الخارجية الايرانية والتركية صباح اليوم الاثنين الى اربيل عاصمة اقليم ...

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