اوغلو والسبهان يصلان الى اربيل للمشاركة بتنصيب البارزاني

2019/06/10 | 10:42

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بغداد:سومر نيوز

وصل وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والسعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان ووفد ايراني رفيع المستو...

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