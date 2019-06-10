نيوزيلندا تحسم مصير قواتها في العراق

2019/06/10 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الاثنين، أن بلادها ستسحب قواتها من العراق بحلول حزيران 2020، لتختتم مهمة أسهمت في تدريب قوات الجيش العراقي.ونشرت نيوزيلندا، التي يصل عدد جنودها في العراق إلى 95 جندياً، قواتها هناك في العام 2015 ضمن بعثة تدريب مشتركة مع أستراليا لدعم عملية متعددة الجنسية بقيادة أميركية ضد “ […]

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