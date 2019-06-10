2019/06/10 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل / خطوة برس أعلن صباح اليوم الاثنين عن وصول رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لحضور مراسيم تنصيب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.ويتوقع أن تشارك 1200 شخصية سياسية محلية وإقليمية في مراسيم تنصيب رئيس إقليم كردستان في أربيل اليوم الاثنين.وقال مراسل “خطوة برس” إن “وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو كان على رأس الواصلين”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول الحلبوسي الي اربيل لحضور مراسيم تنصيب رئيس إقليم كردستان وكالة خطوة برس.

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