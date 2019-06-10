اعتقال احد كبار تجار المخدرات شمالي بابل

2019/06/10 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت شعبة المكافحة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مفارز الشعبة القت القبض على احد المتاجرين بمادة الكريستال المخدرة وضبطت بحوزته كمية منها أثر كمين أمني عند احد نقاط التفتيش التابعة لمركز شرطة الحامية ضمن القضاء شمالي المحافظة".واضاف، ان" القوة تمكنت من ضبط مسدس نوع "ميكاروف" مخبأ داخل عجلة المتهم"، مشيرة الى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم".انتهى..م.ر

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