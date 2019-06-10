تحذيرات عشائرية من استئجار

2019/06/10 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عضو المجلس الشيخ صدام زامل في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، انه" انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استئجار شخصيات تدعي انتماءها للحضور العشائري وهم في الحقيقة دخيلين على المجتمع".وطالب زامل، الجهات الامنية المسؤولية ان تتخذ خطوات جادة للحد من تنامي هذه الظاهرة التي لوثت العادات والأصول والتقاليد العشائرية".واكد، ان" إصلاح ذات البين وهو اساس لإصلاح النسيج الاجتماعي وليس للتجارة واستغلال أوضاع الناس".واعتبر زامل، ان" صفة الشيخ صاحب "حظ وبخت" كما هو متداول في مجتمعنا ولايجوز استغلال هذا لمصالح شخصية أو لكسب المال هذا تشويه واضح للعشائر العراقية الأصيلة".انتهى..م.ر

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