“بالفديو”.. مستشفى في البصرة بدون اجهزة تكييف حتى في قسم الحروق

2019/06/10 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اعلن النائب عدي عواد التميمي، عن توجيه كتب للنزاهة ومحافظة البصرة ومجلسها المحلي، لفتح تحقيق فوري، بعدم وجود اجهزة تكييف في مستشفى الفيحاء بالبصرة.وبحسب العوادي فأن هناك عطل في التبريد بالمستشفى منذ 8 ايام، ويشمل حتى ردهات الحروق للرجال والنساء اضافة لغرفة العمليات.

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