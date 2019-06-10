الذهب يهبط مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

2019/06/10 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تراجعت أسعار الذهب من ذروة 14 شهرا، الاثنين، بعد أن تسبب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تفادي حرب تجارية في تقلص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1328.08 دولار للأوقية (الأونصة).وفي الجلسة السابقة، بلغ المعدن أعلى مستوياته منذ 19 أبريل نيسان 2018 عند […]

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