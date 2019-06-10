اللويزي: جميع ادلة سقوط الموصل وثقت بالصوت والصورة ولا يمكن التلاعب بها مطلقا

2019/06/10 | 11:14

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بغداد:سومر نيوز

اعتبر عضو لجنة التحقيق في سقوط الموصل النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، الاثنين، ان الضغوط السياسية من ...

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