الفياض يبحث مع ظريف ضرورة تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة

2019/06/10 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث مستشار الامن الوطني فالح الفياض في طهران مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الوضع الامني في المنطقة.وذكر بيان صادر عن مكتب الفياض تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين ، فيما تم مناقشة الأوضاع واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يؤدي إلى تجاوز ازماتها”.

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