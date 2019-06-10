بالصور.. تظاهرة كبيرة في الديوانية

2019/06/10 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تظاهر عدد كبير من أهالي قضاء الحكمة في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، بسبب تردي الواقع الخدمي وانقطاع التيار الكهربائي المستمر.

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