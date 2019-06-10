كبار تجار المخدرات شمال بابل بقبضة الشرطة

2019/06/10 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مكافحة إجرام قضاء المسيب ، اليوم الاثنين ، القبض على أحد المتاجرين بمادة الكريستال المخدرة ومصادرة ما بحوزته.وذكرت شعبة المكافحة في بيان لها ، أن ” مفارز الشعبة القت القبض على أحد المتاجرين بمادة الكريستال المخدرة وضبطت بحوزته كمية منها أثر كمين أمني عند احد نقاط التفتيش التابعة لمركز شرطة الحامية ضمن القضاء …

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