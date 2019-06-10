توكايف يفوز في الانتخابات الرئاسية في كازاخستان

2019/06/10 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الكازاخية، حصول الرئيس قاسم جومارت توكاييف، على نسبة 70.76% من أصوات الناخبين.وقال نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الكازاخية كونستانتين بيتروف: “قاسم جومارت توكايف، حصل على نسبة 70.76% من الأصوات”.وهذه أول انتخابات رئاسية تجري دون مشاركة أول رئيس لكازاخستان، نور سلطان نزاربايف، الذي تنازل عن […]

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