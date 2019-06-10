تحقيق الرصافة تصدق أقوال ضابط متلبساً بالرشوة‎ ‎

2019/06/10 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد أقوال {ضابط شرطة} ضبط متلبسا بالرشوة في مركز شرطة ‏الكاظمية‎.‎وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكاله صدى نسخة منه أن “ضابطا في الشرطة دونت اقواله امام ‏قاضي محكمة تحقيق الرصافة بعد ضبطه من قبل الجهات المختصة متلبسا بالرشوة اثناء محاولته ‏استلام مبالغ مالية من احد المواطنين

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