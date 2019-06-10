“بالصور”.. مسعود البارزاني يشارك في مراسم تنصيب رئيس اقليم كردستان

2019/06/10 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق شارك رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني ،اليوم الاثنين، في مراسيم تنصيب ابن اخيه نجيرفان البارزاني رئيساً لاقليم كردستان العراق.

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