الدولار يحقق استقرارا طفيفا بأسعار الصرف في البورصة المحلية

2019/06/10 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1200 دينار للدولار الواحد، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة:- سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 ديناراً للمائة دولار.- سعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 ديناراً للمائة دولار.انتهى..م.ر

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