2019/06/10 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية نقلا عن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، أن" المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية".وقال عامر، إن" مشروع القانون نص في مادته الثالثة على تأسيس وحدة ب‍مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية".وتنص المادة على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني، بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وتفحص الوحدة الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 الاف دولار) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل 10 الاف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).